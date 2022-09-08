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الرياضة

مهمتان جديدتان لأمزين وبنمحمود

منذ 4 ساعات
كلفهما الركراكي بمتابعة محترفي أوربا والخليج وغيابات أمام الشيلي وباراغواي كشفت مصادر مطلعة أن رشيد بنمحمود وغريب أمزين سيتكلفان بمهمتين جديدتين بالمنتخب الوطني إلى جانب مساعدتهما وليد الركراكي في الطاقم التقني. وسيتولى أمزين مهمة متابعة مختلف المحترفين الممارسين في الدوريات الأوربية، وتقييم مستواهم الفني والبدني في كلأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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