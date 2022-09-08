الرياضة
خطوة تفصل الفتيان عن اللقب العربي
شيبا أكد أن مواجهة الجزائر ستطبعها الندية والتنافسية يواجه المنتخب الوطني للفتيان نظيره الجزائري، اليوم (الخميس) انطلاقا من الخامسة، لحساب نهائي كأس العرب لأقل من 17 سنة بوهران، بحثا عن الظفر باللقب. وأكد سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني للفتيان، في الندوة الصحافية التي عقدها الاتحاد العربي، أولأكمل القراءة »
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