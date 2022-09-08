وطنية
احتقان داخل وكالات حضرية
أكدت مصادر من داخل الوكالات الحضرية أن الوضع داخل هذه المؤسسات العمومية يتسم بتفاقم أجواء الاحتقان، بسبب ما أسمته “المقاومة الشديدة للإصلاح، وتكريس الفساد الذي استشرى داخلها”. وأوضحت مصادر نقابية أن هذه الأوضاع تساهم فيها جهات حزبية وبرلمانية، تستفيد من مصالح وامتيازات، في مجال الاستفادة منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا