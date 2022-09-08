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وطنية

احتقان‭ ‬داخل‭ ‬وكالات‭ ‬حضرية‭ ‬

منذ 4 ساعات
أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الوكالات‭ ‬الحضرية‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬يتسم‭ ‬بتفاقم‭ ‬أجواء‭ ‬الاحتقان،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬أسمته‭ “‬المقاومة‭ ‬الشديدة‭ ‬للإصلاح،‭ ‬وتكريس‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬استشرى‭ ‬داخلها‭”. ‬ وأوضحت‭ ‬مصادر‭ ‬نقابية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬تساهم‭ ‬فيها‭ ‬جهات‭ ‬حزبية‭ ‬وبرلمانية،‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬مصالح‭ ‬وامتيازات،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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