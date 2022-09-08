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27 فيلما في مهرجان الناظور السينمائي

منذ 4 ساعات
الدورة 11 تتمحور حول موضوع العدالة الانتقالية وبناء السلام أعلن منظمو المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة عن مشاركة 27 فيلما في المسابقة الرسمية للنسخة 11 منه التي ينتظر عقدها في الفترة الممتدة من 22 إلى 27 أكتوبر المقبل بالناظور. وحسب اللجنة الفنية، التي يترأسها المخرج البرتغالي كارلوسأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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