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الرياضة

بنحليب لن يلعب للرجاء

منذ 4 ساعات
تغييرات في تشكيلة الفريق أمام تواركة أكد عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، أن محمود بنحليب، لاعب الفريق الأخضر السابق، لن يوقع للنادي، رغم تدربه أول أمس (الثلاثاء)، بمركب الوازيس. ورغم انفتاح فوزي البنزرتي، مدرب الرجاء، على انضمام بنحليب للفريق، بسبب النقص الحاصل في مركز الجناح الهجومي، لكنأكمل القراءة »

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