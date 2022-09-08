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اذاعة وتلفزيون

“صباحيات” على “دوزيم”

منذ 4 ساعات
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “صباحيات دوزيم”. ويتضمن البرنامج فقرات جديدة، من تقديم وجوه أيضا جديدة ترافق سميرة البلوي في تنشيط هذا الموعد الصباحي. فبالإضافة إلى فقرات البرنامج المعتادة، منها صحة وموضة وجمال وفن العيش ورياضة وطبخ ونصائحأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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