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وطنية

‭”‬البام‭” ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬شفيق‭ ‬بعين‭ ‬الشق

منذ 4 ساعات
عمق‭ ‬التحالف‭ ‬الحكومي‭ ‬أزمة‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬لمناسبة‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الجزئية،‭ ‬المقررة‭ ‬بدائرة‭ ‬عين‭ ‬الشق،‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬إعادة‭ ‬ترشيح‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬شفيق،‭ ‬برلماني‭ “‬البام‭” ‬بالدائرة،‭ ‬والرجل‭ ‬القوي‭ ‬بنفوذه‭ ‬القبلي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭.‬ ووصلت‭ ‬تداعيات‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬اعتراض‭ ‬مسؤولين‭ ‬بحزب‭ “‬التراكتور‭” ‬بجهة‭ ‬البيضاء،‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬التزكية‭ ‬لشفيق،‭أكمل القراءة »

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