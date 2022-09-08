وطنية
”البام” يتخلى عن شفيق بعين الشق
عمق التحالف الحكومي أزمة حزب الأصالة والمعاصرة بالبيضاء، لمناسبة الانتخابات البرلمانية الجزئية، المقررة بدائرة عين الشق، بعد رفض إعادة ترشيح عبد الحق شفيق، برلماني “البام” بالدائرة، والرجل القوي بنفوذه القبلي في الدائرة. ووصلت تداعيات القضية إلى حد اعتراض مسؤولين بحزب “التراكتور” بجهة البيضاء، على منح التزكية لشفيق،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا