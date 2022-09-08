وطنية
التجمع يشيد بمكاسب الدبلوماسية المغربية
اختار التجمع الوطني للأحرار، وهو يدشن الموسم السياسي والاجتماعي الجديد استعراض القضايا السياسية والتنظيمية التي تميزه، والتفاعل مع القضايا التي تشغل بال المواطنين. ونوهت قيادة التجمع في اجتماعها، أول أمس (الثلاثاء)، برئاسة عزيز أخنوش، بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، وهو ما يعكسه تواليأكمل القراءة »
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