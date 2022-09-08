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الرياضة

رسالة رياضية: التحكيم مجددا !

منذ 4 ساعات
من غير الطبيعي أن يستهل الموسم الرياضي باحتجاجات على التحكيم، ومن غير الطبيعي أيضا أن نتابع هذا الموسم، المشاهد نفسها التي عاينها الجمهور الرياضي الموسم الماضي تتكرر، من أخطاء للحكام، وانتقادات من جانب الأندية، و”خروج عن السطر”، من قبل بعض اللاعبين. إذا كانت الجامعة الملكية قد قامتأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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