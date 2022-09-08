الصباح الفني
رجوي تغني “والله ما بقاو”
أعلنت المغنية نجاة رجوي، عودتها إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، قالت إنها تحمل عنوان “والله ما بقاو”. وحسب المعلومات التي كشفتها رجوي، فقد تعاونت من أجل إنجاز أغنيتها الجديدة مع محمد المغربي، الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية، فيما لحنها مهدي موزين، أما التوزيع فحمل توقيع “مادارا شوكا”.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا