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الصباح الفني

رجوي‭ ‬تغني‭ “‬والله‭ ‬ما‭ ‬بقاو‭”‬

منذ 4 ساعات
نجاة‭ ‬رجوي‭ (‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬المغنية‭ ‬نجاة‭ ‬رجوي،‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬والله‭ ‬ما‭ ‬بقاو‭”.‬ وحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬كشفتها‭ ‬رجوي،‭ ‬فقد‭ ‬تعاونت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاز‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬المغربي،‭ ‬الذي‭ ‬تكلف‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية،‭ ‬فيما‭ ‬لحنها‭ ‬مهدي‭ ‬موزين،‭ ‬أما‭ ‬التوزيع‭ ‬فحمل‭ ‬توقيع‭ “‬مادارا‭ ‬شوكا‭”.‬أكمل القراءة »

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