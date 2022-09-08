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أنغام تعود للتمثيل صرح الكاتب والسيناريست أيمن سلامة خلال لقاء له عبر برنامج ” فاكرني يا حظ”، الذي يبث على ” نغم إف إم”، إنه يحضر عملا في الوقت الحالي ستكون أنغام إحدى بطلاته، مذكرا بأنه من عشاقها ويعتبرها صوت مصر ومطربتها الأولى. وسبق أن شاركت أنغام فيأكمل القراءة »
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