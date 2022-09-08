الصباح الفني
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اكتشاف رفات “مصاصة دماء” عثر علماء الآثار في بولونيا على بقايا امرأة “مصاصة دماء” مع منجل حول عنقها وقفل على إصبع قدمها. وتشير صحيفة “دايلي ميل” إلى أن علماء الآثار اكتشفوا خلال عمليات الحفر الجارية في المقبرة القديمة لقرية “بيين” بالقرب من مدينة تورون الواقعة شمال البلاد،أكمل القراءة »
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