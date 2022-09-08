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الصباح الفني

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منذ 4 ساعات
اكتشاف‭ ‬رفات‭ “‬مصاصة‭ ‬دماء‭”‬ عثر‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬بولونيا‭ ‬على‭ ‬بقايا‭ ‬امرأة‭ “‬مصاصة‭ ‬دماء‭” ‬مع‭ ‬منجل‭ ‬حول‭ ‬عنقها‭ ‬وقفل‭ ‬على‭ ‬إصبع‭ ‬قدمها‭. ‬وتشير‭ ‬صحيفة‭ “‬دايلي‭ ‬ميل‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬اكتشفوا‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الحفر‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬المقبرة‭ ‬القديمة‭ ‬لقرية‭ “‬بيين‭” ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تورون‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭أكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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