fbpx
وطنية

بوريطة‭: ‬الخلاف‭ ‬مع‭ ‬تونس‭ ‬مازال‭ ‬قائما

منذ 3 ساعات
أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭  (‬أرشيف‭)‬
نفى‭ ‬تصريحات‭ ‬أبي‭ ‬الغيط‭ ‬وجامعـة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تتضامن‭ ‬مع‭ ‬المغرب نفى‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬تصريحات‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬بخصوص‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وتونس‭.‬ وقال‭ ‬بوريطة‭ ‬إن‭ ‬موقف‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬استقبال‭ ‬قيس‭ ‬سعيد،‭ ‬رئيس‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.