وطنية
بوريطة: الخلاف مع تونس مازال قائما
نفى تصريحات أبي الغيط وجامعـة الدول العربية تتضامن مع المغرب نفى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تصريحات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بخصوص طي صفحة الخلافات بين المغرب وتونس. وقال بوريطة إن موقف المغرب من استقبال قيس سعيد، رئيسأكمل القراءة »
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