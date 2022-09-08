fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 4 ساعات
الوادي كتب‭ ‬الباحث‭ ‬والناقد‭ ‬محمد‭ ‬الوادي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أن‭ ‬تشرق‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العمر،‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تشرق‭”.‬ الصقلي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬كريمة‭ ‬الصقلي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬وتأخذنا‭ ‬الموسيقى‭ ‬لتسافر‭ ‬بنا‭ ‬إلى‭ ‬راحة‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬أبدية‭”.‬ موحجة كتب‭ ‬الممثل‭ ‬عدنان‭ ‬موحجة‭ ‬تدوينة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.