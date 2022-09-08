الصباح الفني
قالوا
الوادي كتب الباحث والناقد محمد الوادي تدوينة جاء فيها “أن تشرق الشمس في منتصف العمر، خير من أن لا تشرق”. الصقلي كتبت الفنانة كريمة الصقلي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “وتأخذنا الموسيقى لتسافر بنا إلى راحة النفس في لحظة أبدية”. موحجة كتب الممثل عدنان موحجة تدوينةأكمل القراءة »
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