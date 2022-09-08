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الرياضة

الأولمبي يقلق لقجع وبويفيلد

منذ 4 ساعات
عموتة يبتعد عن تدريبه بسبب التزاماته مع الوداد يتجه كريس فان بويفيلد، المدير التقني الوطني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى إعفاء الحسين عموتة من تدريب المنتخب الأولمبي، بالنظر إلى التزاماته رفقة الوداد الرياضي وإلى ضغط أجندته. وعلمت “الصباح”، أن بويفيلد قرر الاستعانة بمدرب متفرغ من أيأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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