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الرياضة

النصيري للبيع

منذ 4 ساعات
تلقى الدولي المغربي يوسف النصيري، ضربة قوية من قبل المدير الرياضي لناديه إشبيلية، رامون رودريغيز مونشي. وقال مونشي في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإسبانية، إن إشبيلية مستعد لبيع النصيري بسعر أقل من الذي اقترحه في البداية، بسبب تراجع مستواه، لكنه لم يتلق أي عرض رسمي في “الميركاتو”أكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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