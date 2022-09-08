الصباح الفني
لاروسي في “الطوندونس” بلبنان
تصدرت أغنية “سينامون” للفنانة هند لاروسي، الهولندية من أصل مغربي طوندونس الأغاني بلبنان، حيث حققت انتشارا كبيرا من خلال مجموعة من الإذاعات والشاشات المحلية، إلى جانب مشاركة مؤثري “تيك توك”. وأضفت لاروسي على “سينامون” أجواء الفرحة من خلال بعض الكلمات العربية التي كتبها الشاعر فادي الأسعد، فيأكمل القراءة »
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