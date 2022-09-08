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الصباح الفني

لاروسي‭ ‬في‭ “‬الطوندونس‭” ‬بلبنان

منذ 4 ساعات
هند‭ ‬لاروسي‭ (‬خاص‭)‬
تصدرت‭ ‬أغنية‭ “‬سينامون‭” ‬للفنانة‭ ‬هند‭ ‬لاروسي،‭ ‬الهولندية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي‭ ‬طوندونس‭ ‬الأغاني‭ ‬بلبنان،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬انتشارا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإذاعات‭ ‬والشاشات‭ ‬المحلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬مؤثري‭ “‬تيك‭ ‬توك‭”.‬ وأضفت‭ ‬لاروسي‭ ‬على‭ “‬سينامون‭” ‬أجواء‭ ‬الفرحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬الشاعر‭ ‬فادي‭ ‬الأسعد،‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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