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الرياضة

130 لاعبا في كأس العرش للغولف

منذ 4 ساعات
يشارك 130 لاعبا ولاعبة، يمثلون 12 ناديا، في الدورة 17 لكأس العرش للغولف، بمسالك نادي “مازاغان بيتش أند ريزورت”، بالجديدة، التي تمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري. ويعتبر نادي الغولف الملكي دار السلام، من المرشحين لنيل اللقب، خاصة أنه نال الكأس في عشر مرات سابقة، وبعد تضييعه لفرصةأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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