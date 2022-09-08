الرياضة
منتخب الدراجات بمونديال باريس
يشارك المغرب لأول مرة في بطولة العالم لسباق الدراجات على المضمار، المقررة ابتداء من الاثنين المقبل، بالحلبة الوطنية ل “سان كوينتين أون إيفلين”، بالعاصمة الفرنسية باريس. وتأتي مشاركة المنتخب الوطني، بعد سيطرته على بطولة إفريقيا لسباقات المضمار، التي أقيمت بنيجيريا في يوليوز الماضي، إذ فاز أشرف الدغميأكمل القراءة »
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