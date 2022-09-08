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أســــــرة

7 علامات لاكتئاب الطفل

منذ 4 ساعات
 يمكن أن يصاب الطفل بالاكتئاب في سن الخامسة أو السادسة، وتصاحبه مجموعة من الأعراض التي قد تختلف من حالة إلى أخرى. وتتجلى الأعراض الأولية للاكتئاب في نوبات الغضب والحزن والشعور باليأس وتغيرات الحالة المزاجية. ويمكن تحديد سبع علامات رئيسية لاكتئاب الطفل، أولاها الشعور المستمر باليأس والحزن، وثانيهاأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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