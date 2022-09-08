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بنخدة يراهن على تقنين “الكيف”
أحدث تعاونية بغفساي لتقطير الأعشاب الطبية حظيت بدعم الدولة يراهن الشاب التاوناتي محمد بنخدة على تقنين زراعة القنب الهندي لتوسيع رقعة مشروعه الناجح لتجفيف وتقطير الأعشاب الطبية والعطرية أطلقه بتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويؤكد تلقيه طلبيات لشراء زيت زريعة الكيف، لكنه تريث في انتظار استكمال الدولةأكمل القراءة »
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