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بنخدة‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬تقنين‭ “‬الكيف‭”‬

منذ 4 ساعات
تقطير الأعشاب الطبية يحظى بإقبال كبير (خاص)
أحدث‭ ‬تعاونية‭ ‬بغفساي‭ ‬لتقطير‭ ‬الأعشاب‭ ‬الطبية‭ ‬حظيت‭ ‬بدعم‭ ‬الدولة يراهن‭ ‬الشاب‭ ‬التاوناتي‭ ‬محمد‭ ‬بنخدة‭ ‬على‭ ‬تقنين‭ ‬زراعة‭ ‬القنب‭ ‬الهندي‭ ‬لتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬مشروعه‭ ‬الناجح‭ ‬لتجفيف‭ ‬وتقطير‭ ‬الأعشاب‭ ‬الطبية‭ ‬والعطرية‭ ‬أطلقه‭ ‬بتمويل‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬البشرية‭. ‬ويؤكد‭ ‬تلقيه‭ ‬طلبيات‭ ‬لشراء‭ ‬زيت‭ ‬زريعة‭ ‬الكيف،‭ ‬لكنه‭ ‬تريث‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬استكمال‭ ‬الدولة‭أكمل القراءة »

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