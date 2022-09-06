أســــــرة
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يعتبر الجلوس طويلا أمام شاشة الحاسوب أحد أسباب جفاف العين الأكثر شيوعا هذه الأيام، إذ يعاني بعض الأشخاص الذين يعملون على الكمبيوتر بسبب إجهاد العين وصداع التوتر بشكل كبير ومستمر، وبالإضافة إلى هذه المشكلات، يمكن أن يؤثر التحديق في الكمبيوتر في كثير من الأحيان على دموعك ويؤديأكمل القراءة »
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