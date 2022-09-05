يقظة أمنية جديدة … أمن أنفا يجنب البيضاء أحداث شغب جديدة

علمت الصباح من مصادر مطلعة، أن يقظة مصالح أمن أنفا بالبيضاء، قادت إلى اعتقال 14 شخصا، كانوا مدججين لأسلحة بيضاء وشهب، تزامنا مع مباراة الوداد الرياضي والدفاع الجديدي، اليوم الاثنين، لحساب البطولة الوطنية لكرة القدم.

وأوضحت المصادر نفسها أنه تم حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وأخرى متوسطة الحجم، بالإضافة إلى شهب نارية ومفرقعات، بحوزة المعتقلين، الذين يوجد من ضمنهم قاصرين.

وبقيادة حكيمة من والي الأمن ورئيس منطقة أنفا، أنقدت المصالح الأمنية المدينة من يوم دام، كان البعض يستغل خلاله مباراة في كرة القدم لإثارة الفوضى والشغب.

وعملت المصالح الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على تعزيز الأمن بجنبات ملعب محمد الخامس، ومحطات القطار والحافلات، تحسبا لتوافد جماهيري كبير على وسط المدينة، إذ عززت الحضور في أغلب المدارات، ورفعت من حدة اليقظة الأمنية قرب المركب الرياضي، وفرض تفتيش صارم.