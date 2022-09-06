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الرياضة

رسالة رياضية: مرحلة وليد

منذ دقيقة واحدة
عيسى الكامحي
يتجه وليد الركراكي إلى الاحتفاظ بثوابت المنتخب ونواته الأولى، إيمانا منه أن الفترة المتبقية عن انطلاق مونديال قطر، غير كافية لإحداث تغييرات جوهرية. لهذا، فالركراكي محق في ما يعتزم القيام به، لأن التغيير بالمنتخب في هذا التوقيت بالذات، يعد خطوة معقدة، وقد يتسم بالفوضى والارتجالية، وغالبا لاأكمل القراءة »

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