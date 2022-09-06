اذاعة وتلفزيون
“أنا، أمي وبثينة” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو قناة الثانية “دوزيم” اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا و40 دقيقة، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني بعنوان “أنا، أمي وبثينة”، من إخراج أحمد بولان سنة 2003، وبطولة حسن الفد وأمال الشبلي وحبيبة المذكوري وهند السعديدي، وآخرين. ويحكي الفيلم قصة “إبراهيم”، شاب يعمل فيأكمل القراءة »
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