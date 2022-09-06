الرياضة
المحمدية يصفع خريبكة
الدريدي أشرك عناصر شابة في مباراة تألق فيها الحارس برحو وجه شباب المحمدية ضربة موجعة لأولمبيك خريبكة، عندما فاز عليه بهدف لصفر، خلال المباراة التي جرت أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة الأولى من بطولة القسم الأول. وسجل عزيز النخلي الهدف الوحيد في الدقيقة 23،أكمل القراءة »
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