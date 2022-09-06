الرياضة
محكمة التحكيم ترفض دعوى “الطاس”
أغلقت ملف التلاعبات وتجاهلت التسجيلات رفضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “الطاس” الدعوى التي تقدم بها الاتحاد البيضاوي ضد جامعة كرة القدم، بعد إصدارها مجموعة من العقوبات في حق مسؤولين بالفريق وشباب بنكرير. ورفع الاتحاد البيضاوي دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، من أجل إعادة البت في الأحكامأكمل القراءة »
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