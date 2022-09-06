الصباح الفني
زيداني في مشروع غنائي عربي
شاركت المطربة المغربية صباح زيداني في عمل فني عربي جديد تحت عنوان “سلام على بغداد” رفقة فنانين عرب آخرين. الأغنية من إنتاج “شركة الهلال للإنتاج الفني”، وهي من شعر الدكتور نوفل أبو رغيف، ولحن الفنان العراقي جمعة العربي، وتوزيع وتنفيذ الموسيقار السوري المقيم ببرلين بسام أيوبأكمل القراءة »
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