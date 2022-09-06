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الصباح الفني

زيداني‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬غنائي‭ ‬عربي

منذ 4 دقائق
صباح‭ ‬زيداني‭ (‬خاص‭)‬
شاركت‭ ‬المطربة‭ ‬المغربية‭ ‬صباح‭ ‬زيداني‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬عربي‭ ‬جديد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬سلام‭ ‬على‭ ‬بغداد‭” ‬رفقة‭ ‬فنانين‭ ‬عرب‭ ‬آخرين‭. ‬ الأغنية‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬للإنتاج‭ ‬الفني‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬شعر‭ ‬الدكتور‭ ‬نوفل‭ ‬أبو‭ ‬رغيف،‭ ‬ولحن‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬جمعة‭  ‬العربي،‭ ‬وتوزيع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الموسيقار‭ ‬السوري‭ ‬المقيم‭ ‬ببرلين‭ ‬بسام‭ ‬أيوب‭أكمل القراءة »

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