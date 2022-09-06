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الرياضة

مسلسل خابة يصل حلقته الأخيرة

منذ 16 دقيقة
أسدل الستار على مسلسل التحاق حمزة خابة بالرجاء الرياضي، بعد موافقة العربي الكويتي على طلب إعارته لموسم واحد، مع إمكانية التعاقد معه الموسم المقبل، مقابل 120 مليون سنتيم، في الوقت الذي رفض طلبات جميع الأندية المغربية الأخرى، التي حاولت خطفه. وعلمت “الصباح”، أن العربي الكويتي راسل الرجاءأكمل القراءة »

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منذ 16 دقيقة


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