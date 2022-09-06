أســــــرة
دموع بديلة
بالإضافة إلى الجراحة واستخدام الأدوية، هناك بعض التدابير الأخرى، التي ينصح بها الأطباء المتخصصون، وأبرزها استخدام قطرات العين، التي يمكن أن توفر للعين دموعا بديلة، مما يساعد في الحفاظ على سطح العين رطبا، إضافة إلى تجنب المهيجات، إذ ينصح بتجنب المناطق التي قد يكون بها الكثير منأكمل القراءة »
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