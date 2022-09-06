fbpx
اذاعة وتلفزيون

سلسلة أفلام “بوتر” حصرية لدول الشرق الأوسط

منذ 8 ثواني
أفرجت منصة “نتفليكس” عن سلسلة أفلام “هاري بوتر” الشهيرة، إلا أنها وفرتها لزبنائها بدول الشرق الأوسط فقط دون المناطق الأخرى. وأعلنت “نتفليكس” بدء بث أفلام “هاري بوتر” لمشاهديها في الشرق، مؤكدة أنه لم يسمح بعرضها في أمريكا والمملكة المتحدة وكندا، باعتبار أن حقوق الملكية الفكرية للأفلام فيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.