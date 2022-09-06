اذاعة وتلفزيون
سلسلة أفلام “بوتر” حصرية لدول الشرق الأوسط
أفرجت منصة “نتفليكس” عن سلسلة أفلام “هاري بوتر” الشهيرة، إلا أنها وفرتها لزبنائها بدول الشرق الأوسط فقط دون المناطق الأخرى. وأعلنت “نتفليكس” بدء بث أفلام “هاري بوتر” لمشاهديها في الشرق، مؤكدة أنه لم يسمح بعرضها في أمريكا والمملكة المتحدة وكندا، باعتبار أن حقوق الملكية الفكرية للأفلام فيأكمل القراءة »
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