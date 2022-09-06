الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة تدوينة جاء فيها “خارج اللغة لا وجود للأشياء”. القاطي كتب الممثل ربيع القاطي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” مقولة لجلال الدين الرومي جاء فيها “قد تجد الحب في كل الأديان، لكن الحب نفسه لا دين له”. بلعياشي كتب المغني نعمان بلعياشيأكمل القراءة »
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