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الصباح الفني

قالوا

منذ 49 ثانية
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬خارج‭ ‬اللغة‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬للأشياء‭”.‬ القاطي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬ربيع‭ ‬القاطي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬مقولة‭ ‬لجلال‭ ‬الدين‭ ‬الرومي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قد‭ ‬تجد‭ ‬الحب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأديان،‭ ‬لكن‭ ‬الحب‭ ‬نفسه‭ ‬لا‭ ‬دين‭ ‬له‭”.‬ بلعياشي‭ ‬ كتب‭ ‬المغني‭ ‬نعمان‭ ‬بلعياشي‭أكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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