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الرياضة

جمهور الجيش يطلق حملة موسم دون شغب

منذ 7 دقائق
«الكورفاتشي»: لا مكان بيننا لأصحاب النوايا الإجرامية أطلقت مجموعة «الكورفاتشي»، المساندة للجيش الملكي حملة توعوية لمكافحة ظاهر الشغب خلال الموسم الكروي الجاري، وتثبيت القيم النبيلة المبنية على الروح الرياضية. وأكد الجمهور العسكري أن الغرض الأسمى من ولوج الملعب، تشجيع الفريق ومساندة اللاعبين لا غير، رافعا شعار «موسمأكمل القراءة »

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