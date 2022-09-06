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وطنية

قياد يتبرؤون من تركات سابقيهم

منذ دقيقتين
رجال سلطة بدؤوا عملهم في الدوائر الجديدة بإجراء مسح بـ”الدرون” لتحديد حجم العشوائي تبرأ عدد من القياد المعينين حديثا في قيادات جماعات ضواحي البيضاء في أقاليم النواصر ومديونة والمحمدية من تركات البناء العشوائي، التي خلفها سابقوهم خاصة في بؤر الخروقات العمرانية بمناطق الهراويين بإقليم مديونة و البوزانيينأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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