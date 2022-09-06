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الصباح الفني

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منذ 47 ثانية
ورم‭ ‬وزنه‭ ‬45‭ ‬كيلوغراما قام‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬برازيلي‭ ‬بإزالة‭ ‬أكبر‭ ‬ورم‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬امرأة،‭ ‬بلغ‭ ‬وزنه‭ ‬نحو‭ ‬45‭ ‬كيلو‭ ‬غراما‭.‬‭ ‬وكانت‭ ‬المريضة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬45‭ ‬عاما،‭ ‬تعاني‭ ‬الورم،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬وزنه‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬وزن‭ ‬جسمها،‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وتمكنت‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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