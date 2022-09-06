الصباح الفني
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ورم وزنه 45 كيلوغراما قام فريق طبي برازيلي بإزالة أكبر ورم من جسم امرأة، بلغ وزنه نحو 45 كيلو غراما. وكانت المريضة التي تبلغ من العمر 45 عاما، تعاني الورم، الذي وصل وزنه لما يقرب من ربع وزن جسمها، لأكثر من 5 سنوات، وتمكنت بعد العملية منأكمل القراءة »
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