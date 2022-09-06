الصباح الفني
16 فيلما في المهرجان الأورو إفريقي
اختارت إدارة المهرجان السينمائي الأورو إفريقي، في نسخته الثالثة منه، التي تحتضنها تيزنيت من واحد وعشرين أكتوبر المقبل إلى ثالث وعشرين منه، 16 فيلما من عدة دول للمشاركة في المسابقة الرسمية. وتضم قائمة الأفلام المختارة “شمعة” لفرج الشطشاط من ليبيا، و”آدم” لمحمد مرجان و”موعد حياة” لأحمد بديرأكمل القراءة »
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