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الصباح الفني

16‭ ‬فيلما‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الأورو‭ ‬إفريقي‭ ‬

منذ 51 ثانية
اختارت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬السينمائي‭ ‬الأورو‭ ‬إفريقي،‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬منه،‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬تيزنيت‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬وعشرين‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬ثالث‭ ‬وعشرين‭ ‬منه،‭ ‬16‭ ‬فيلما‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭.‬ وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الأفلام‭ ‬المختارة‭ “‬شمعة‭” ‬لفرج‭ ‬الشطشاط‭ ‬من‭ ‬ليبيا،‭ ‬و‭”‬آدم‭” ‬لمحمد‭ ‬مرجان‭ ‬و‭”‬موعد‭ ‬حياة‭” ‬لأحمد‭ ‬بدير‭أكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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