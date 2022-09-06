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وطنية

المستشفى الدولي يعزز البنيات الصحية بأكادير

منذ دقيقة واحدة
طاليب: إستراتيجية “أكديطال” تروم تغطية التراب الوطني تعزز العرض الصحي بأكادير، بمنشأة صحية كبرى من الجيل الجديد، أنشأتها مجموعة «أكديطال» بتدشينها لبنيتين صحيتين جديدتين، حيث افتتح المستشفى الدولي أكادير والمركز الدولي لعلاج الأورام السرطانية أكادير، نهاية الأسبوع الماضي. وقدم رشدي طاليب، الرئيس المدير العام للمجموعة، في لقاءأكمل القراءة »

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