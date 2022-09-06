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خاص

الحضانة‭… ‬جحود‭ ‬القوانين

منذ 9 ثواني
أمهات‭ ‬ضحايا‭ ‬نصوص‭ ‬قانونية‭ ‬وأصوات‭ ‬تطالب‭ ‬بتعديلها أظهرت‭ ‬التجربة‭ ‬العملية‭ ‬لمدونة‭ ‬الأسرة،‭ ‬قصورا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النصوص،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬العرش‭ ‬الأخير،‭ ‬إذ‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬تعديلها،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬صارت‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منها،‭ ‬بخصوص‭ ‬تمكين‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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