خاص
الحضانة… جحود القوانين
أمهات ضحايا نصوص قانونية وأصوات تطالب بتعديلها أظهرت التجربة العملية لمدونة الأسرة، قصورا في العديد من النصوص، وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، إذ دعا فيه إلى فتح نقاش حول تعديلها، معتبرا أنها صارت غير كافية للوصول إلى الأهداف المرجوة منها، بخصوص تمكينأكمل القراءة »
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