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وطنية

‭”‬البام‭” ‬يطالب‭ ‬الحكومة‭ ‬باجتهاد‭ “‬استثنائي‭”‬

منذ دقيقة واحدة
العربي لمحارشي
المحرشي‭ ‬دعا‭ ‬مكونات‭ ‬الأغلبية‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬كاملة‭ ‬للتجاوب‭ ‬مع‭ ‬الانتظارات‭ ‬الشعبية أكد‭ ‬العربي‭ ‬المحرشي،‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬طرف‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكوميـــــة،‭ ‬ويحتاج‭ ‬للقيام‭ ‬بعملية‭ ‬تقييم‭ ‬لأدائه،‭ ‬ومدى‭ ‬تجاوبه‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬السكان‭ ‬وطنيا‭ ‬ومحليا‭.‬ وأوضح‭ ‬المحرشي،‭ ‬خلال‭ ‬تأطيره‭ ‬أشغال‭أكمل القراءة »

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