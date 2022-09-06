وطنية
”البام” يطالب الحكومة باجتهاد “استثنائي”
المحرشي دعا مكونات الأغلبية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة للتجاوب مع الانتظارات الشعبية أكد العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب طرف أساسي في الأغلبية الحكوميـــــة، ويحتاج للقيام بعملية تقييم لأدائه، ومدى تجاوبه كما ينبغي مع مطالب السكان وطنيا ومحليا. وأوضح المحرشي، خلال تأطيره أشغالأكمل القراءة »
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