أســــــرة
لمعلوماتك
< تتكون العين من ثلاث طبقات، وهي الزيوت الدهنية والسائل المائي والمخاط، وتساعد هذه المركبات في بقاء العين رطبة ونقية، ووجود أي مشكلة في أي طبقة تسبب الجفاف. < يحدث جفاف العين في حال انخفض إنتاج الدموع، إذ لا تستطيع العين إنتاج السائل المائي بكمية كافية، وتسمىأكمل القراءة »
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