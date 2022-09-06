fbpx
أســــــرة

لمعلوماتك

منذ دقيقة واحدة
< تتكون العين من ثلاث طبقات، وهي الزيوت الدهنية والسائل المائي والمخاط، وتساعد هذه المركبات في بقاء العين رطبة ونقية، ووجود أي مشكلة في أي طبقة تسبب الجفاف. < يحدث جفاف العين في حال انخفض إنتاج الدموع، إذ لا تستطيع العين إنتاج السائل المائي بكمية كافية، وتسمىأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.