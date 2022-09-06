الرياضة
أخطاء التحكيم تفسد قمة الرجاء وآسفي
أبرزها حرمان الفريق العبدي من ضربة جزاء وعدم طرد مذكور شهدت مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي، أول أمس (الأحد)، ضمن الدورة الأولى من البطولة، أخطاء مؤثرة، للحكم الشاب محمد زرزاي. ولم يحتسب الحكم ضربة جزاء لأولمبيك آسفي في توقيت حاسم من المباراة (الدقيقة 80)، إثر إسقاط سعد مرسلي،أكمل القراءة »
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