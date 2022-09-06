الرياضة
مفاجآت في لائحة الركراكي
صحف بلجيكية كشفت عن استدعاء الخنوس ووجوه جديدة متوقعة كشفت مصادر متطابقة أن وليد الركراكي، الناخب الوطني، سيوجه الدعوة إلى لاعبين جدد، للمشاركة في المباراتين الإعداديتين أمام الشيلي وباراغواي في 23 و27 شتنبر الجاري ببرشلونة وإسبانيا، ضمن استعدادات الأسود لنهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها في قطر فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا