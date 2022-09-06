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الرياضة

مفاجآت في لائحة الركراكي

منذ دقيقة واحدة
صحف بلجيكية كشفت عن استدعاء الخنوس ووجوه جديدة متوقعة كشفت مصادر متطابقة أن وليد الركراكي، الناخب الوطني، سيوجه الدعوة إلى لاعبين جدد، للمشاركة في المباراتين الإعداديتين أمام الشيلي وباراغواي في 23 و27 شتنبر الجاري ببرشلونة وإسبانيا، ضمن استعدادات الأسود لنهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها في قطر فيأكمل القراءة »

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