اذاعة وتلفزيون
مشاهير
بلقيس تستعد لطرح “المزاجنجي” تستعد المطربة بلقيس، لطرح أحدث أغنياتها التي تصورها على طريقة الفيديو كليب وتحمل اسم “المزاجنجى» وهي باللهجة المصرية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى. وتولى إنجاز الفيديو الكليب المخرج علي أبو طالب في ثاني تجاربها معه بعد أغنية “دبلوماسي». وأحيت بلقيسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا