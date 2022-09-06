أســــــرة
جفاف العين… ألم وحكة
الجلوس طويلا أمام الشاشات من أهم أسبابه وعلاجه يكون بالجراحة والأدوية والوقاية يعتبر جفاف العين ظرفا صحيا شائعا، يصيب العين عندما لا تستطيع تأمين الترطيب الكافي لها، ويمكن أن يكون سببه أن الدموع غير كافية، مما يؤدي في النهاية إلى التهاب العين، أو تلف الغشاء المغطي للعين، ويعرفأكمل القراءة »
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