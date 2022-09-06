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حالات معزولة بالشمال

منذ دقيقة واحدة
امرأة انتحلت صفة ناشطة جمعوية وسرقت رضيعا من والدته ببيت الأسرة رغم أن جرائم اختطاف الأطفال حديثي الولادة من أسرهم ليست جديدة على المجمع المغربي، إلا أنها تبقى محدودة لا تتعدى بضع حالات معزولة نسبيا بالمدن الشمالية، ولم ترق إلى مستوى ظاهرة إجرامية مقلقة تخيف الآباء والأمهات، رغمأكمل القراءة »

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