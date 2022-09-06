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طبيب في قفص الاتهام بمراكش
كان يعالج امرأة أجهضت ثلاث مرات فاتفق معها على اختطاف رضيع من المستشفى ظاهرة اختطاف المواليد والاتجار بهم، صارت تتكرر من حين لآخر، حتى أصبح الهاجس الأكبر هو حماية الرضع من السرقة، سيما داخل المؤسسات الاستشفائية، كما الأمر لاختطاف رضيع حديث الولادة من مستشفى محمد السادس بمراكش.أكمل القراءة »
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