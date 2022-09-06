حوادث
يخوت لتهريب المخدرات بمارينا سمير
ضبط إسباني وزوجته متلبسين بشحن علب مربى محشوة بـ “الشيرا” شددت مصالح الأمن بالمضيق، من إجراءات المراقبة بالمرفأ الترفيهي مارينا سمير بالمدينة نفسها، إثر اكتشاف استغلال رسو يخوت بها في أغراض مشبوهة، سيما بعد ضبط إسباني وزوجته متلبسين، بتحويل ناقلتهما البحرية الفارهة، إلى وسيلة لنقل المخدرات وتهريبهاأكمل القراءة »
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