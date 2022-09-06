fbpx
وطنية

دخول مدرسي باهت

منذ دقيقة واحدة
المدارس تفتح أبوابها لتلاميذ التعليم الأولي والتلاميذ الكبار يلتحقون تدريجيا في 10 أيام المقبلة التحق أقل عدد ممكن من التلاميذ بفصولهم، أمس (الاثنين)، وهو التاريخ المحدد لبداية الموسم الدراسي 2022-2023. واقتصر حضور التلاميذ على حصة التعارف والتعرف على أقسامهم، ثم المغادرة إلى يوم لاحق، إذ مازالت أغلبأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.