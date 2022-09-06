وطنية
دخول مدرسي باهت
المدارس تفتح أبوابها لتلاميذ التعليم الأولي والتلاميذ الكبار يلتحقون تدريجيا في 10 أيام المقبلة التحق أقل عدد ممكن من التلاميذ بفصولهم، أمس (الاثنين)، وهو التاريخ المحدد لبداية الموسم الدراسي 2022-2023. واقتصر حضور التلاميذ على حصة التعارف والتعرف على أقسامهم، ثم المغادرة إلى يوم لاحق، إذ مازالت أغلبأكمل القراءة »
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