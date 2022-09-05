الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها «لكل فراق روايتان، الفراق نص يكتبه اثنان». سعد كتبت الفنانة هدى سعد على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “إذا كان أي شيء صعب القيام به، فافعله بقلبك”. بناصر كتبت الممثلة فاطمة الزهراء بناصر تدوينة على “إنستغرام” جاء فيهاأكمل القراءة »
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