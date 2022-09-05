الرياضة
الركراكي يشطب على برنامج وحيد
اختار التحضير للشيلي وباراغواي بالرباط بدل إسبانيا شطب وليد الركراكي، الناخب الوطني، على برنامج سلفه وحيد خاليلوزيتش، الذي سطره للتحضير لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 يناير و18 دجنبر المقبلين. ورفض الركراكي الاحتفاظ بالبرنامج الكامل، المحدد سلفا من قبل الناخبأكمل القراءة »
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